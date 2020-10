Gregoretti: Conte, riferirò se magistratura chiama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono a disposizione e riferirò se la magistratura chiama tutte le circostanze di cui sono a conoscenza in piena trasparenza. lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, a margine della sua visita a Teramo, rispondendo a una domanda dei giornalisti in merito alla decisione del Gup di Catania che ascolterà Conte nella prossima udienza fissata per il 20 novembre nell'aula bunker del carcere di Bicocca. Il Gup lo ha stabilito al termine dell'udienza preliminare sulla vicenda della nave Gregoretti per la quale il leader della Lega Matteo Salvini è accusato del sequestro aggravato dei 131 migranti a bordo. Nella stessa data saranno sentiti anche gli ex ministri Toninelli e Trenta. (Rin)