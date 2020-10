Roma: in fiamme autorimessa, 4 auto e 2 moto distrutte, danni a struttura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato stamattina, intorno alle 10.30, in un'autorimessa di Roma in via Giuseppe Mangili 25. Quattro automobili e due motorini sono andati completamente distrutti, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo aver domato le fiamme hanno rilevato danni consistenti al solaio della struttura che è quindi stata dichiarata inagibile. Presenti anche i carabinieri e il 118. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. (Rer)