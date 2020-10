© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non ha deciso nulla in merito alla possibilità di estendere su tutto il territorio nazionale l'obbligatorietà delle mascherine all'aperto. Lo ha detto il presidente dei Consiglio dei ministri Giuseppe Conte a margine della sua visita a Teramo. "Mi confronterò in parlamento", ha aggiunto. (Rin)