Sanità: Rozza (Pd), Fontana e Gallera non fingano di non sapere che il problema vaccini non riguarda solo Milano

- "Fontana e Gallera non facciano finta di non sapere che il problema dei vaccini in Lombardia non si riduce al Comune di Milano, ma riguarda tutti i comuni lombardi, il mondo della scuola che è stato pesantemente ignorato e tante altre realtà". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza in merito al botta e risposta sui vaccini anti influenzali tra il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. "Le parole dure della vicesindaco Anna Scavuzzo - sostiene ancora Rozza - non possono certo sorprendere chi guida la Regione ed ha la responsabilità di governare la sanità, perché sono mesi che accumulano ritardo sul rifornimento dei vaccini e che, nonostante questa evidenza, spargono ottimismo e invitano i comuni a sostenere la vaccinazione di massa. Ora che il problema c'è, Fontana e Gallera - conclude la consigliera dem - spieghino con chiarezza la situazione, diano numeri e date di consegna e lavorino con le amministrazioni comunali e con le altre realtà per risolvere il problema e reperire le dosi necessarie, se ci tengono davvero alla salute dei lombardi".(com)