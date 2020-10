Afghanistan: autobomba colpisce edificio governativo a Nangarhar, 13 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 13 persone sono state uccise e più di altre 30 sono rimaste ferite in un attentato con autobomba che ha preso di mira un edificio governativo nella provincia afghana orientale di Nangarhar. Lo hanno riferito i funzionari afghani, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. “L'autobomba è esplosa all'ingresso della sede del distretto. Diversi aggressori armati hanno cercato di entrare nell'edificio dopo l'attacco, ma sono stati uccisi dalle forze di sicurezza", ha detto il portavoce del governatore, Attaullah Khogyani. L'esplosione ha colpito un edificio amministrativo situato nel distretto di Ghani Khel che ospitava anche alcune strutture militari. Nessuno ha rivendicato la responsabilità dell'esplosione. L'attacco arriva mentre i rappresentanti del governo afghano e i talebani sono impegnati in negoziati nella capitale del Qatar, Doha, per porre fine alla guerra decennale del paese. I colloqui intra-afghani hanno fatto seguito a un accordo di pace tra Stati Uniti e talebani firmato a febbraio a Doha. (Res)