Germania: Steinmeier su Giorno dell’unità, “orgogliosi” dei risultati raggiunti negli ultimi 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Giorno dell’unità tedesca, che celebra il 30mo anniversario della riunificazione della Germania, il presidente federale Frank-Walter Steinmeier si è detto “orgoglioso” dei risultati raggiunti negli ultimi 30 anni, senza dimenticare le sfide che attendono il Paese nell’immediato futuro. “Attraverso l'immigrazione e l'integrazione, il nostro Paese è diventato più diversificato negli ultimi trent'anni. Organizzare la pacifica convivenza di molte persone diverse tra loro nel nostro Paese è il compito che ci troviamo ad affrontare oggi. Non è sempre facile. Ma è un'espressione della libertà che caratterizza questo Paese”, ha affermato Steinmeier nel suo discorso pronunciato in occasione delle celebrazioni ufficiali, a Potsdam. Quanto alle sfide esterne – la pandemia di coronavirus, il cambiamento climatico, la disintegrazione di alleanze internazionali consolidate e la creazione di forze centrifughe – secondo Stainmeier stanno mettendo a dura prova la coesione dell’Europa. “Abbiamo bisogno di coraggio adesso e noi dobbiamo dimostrare di averlo, proprio come trent'anni fa”, ha detto il presidente federale, dicendosi favorevole alla creazione di un memoriale per la rivoluzione pacifica nella Repubblica democratica tedesca (Ddr). Se la rivoluzione pacifica può rappresentare un incoraggiamento oggi, "allora creeremo un luogo che ci ricordi questo coraggio", ha detto Steinmeier, secondo il quale il memoriale dovrebbe essere un luogo "che ci ricorda che i tedeschi dell'Est hanno preso il loro destino nelle proprie mani e si sono liberati”. A causa dell’emergenza Covid, alle celebrazioni nella Chiesa di San Pietro e Paolo a Potsdam hanno preso parte solo 130 persone, tra cui la cancelliera Angela Merkel e il presidente del Bundestag, Wolfgang Schauble, oltre a una delegazione di cittadini degli Stati federati. (Geb)