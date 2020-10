Bolivia: Alto commissariato Onu per i diritti umani denuncia 30 aggressioni a politici e giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani ha riportato in Bolivia almeno 30 casi di aggressioni condotte ai danni di politici e giornalisti. La missione ha in particolare "documentato 27 azioni riprovevoli di violenza" nei confronti di esponenti di vari partiti: Comunità cittadina (Cc, la forza politica che fa capo all'ex capo dello stato e attuale candidato presidente, Carlos Mesa), Creemos (forza che candida il leader civico Fernando Camacho), Fronte per la vittoria (Fpv, guidata dal boliviano-coreano Chi Hyung Chun) e il Movimento per il socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales. Al tempo stesso si parla di aggressioni a tre giornalisti nelle città di La Paz, Oruro e Sucre, azioni che non solo "violano" la libertà di espressione, ma "attentano anche al diritto dei cittadini di ricevere informazioni da fonti diverse". (Brb)