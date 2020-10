Afghanistan: negoziati di Doha, ambasciatore Pontecorvo incontra capo negoziatore Stanekzai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, ha avuto un colloquio “produttivo” a Doha con Mohammad Masoom Stanekzai, capo della squadra negoziale nei colloqui intra-afgani. “Colloquio produttivo con il capo negoziatore Stanekzai oggi a Doha. Abbiamo parlato dei progressi nel processo di pace in Afghanistan e dell'importanza della riduzione della violenza. La Nato è pienamente impegnata a sostenere la pace e la sicurezza in Afghanistan”, si legge sul profilo Twitter della rappresentanza Nato a Kabul. Hanno preso il via il mese scorso a Doha i tanto attesi negoziati intra-afgani che dovrebbero porre fine ai quattro decenni di guerra in Afghanistan. La cerimonia inaugurale dei colloqui tra esponenti del governo di Kabul e dei talebani ha visto la partecipazione del capo della diplomazia statunitense, Mike Pompeo, oltre al ministro degli Esteri ad interim, Mohammad Haneef Atmar, al ministro di Stato per gli affari della pace, Sayed Saadat Mansoor Naderi, e a Mohammad Masoom Stanekzai, capo della squadra negoziale. (segue) (Res)