Afghanistan: negoziati di Doha, ambasciatore Pontecorvo incontra capo negoziatore Stanekzai (2)

- I colloqui che avrebbero dovuto prendere il via lo scorso marzo, dieci giorni dopo l'accordo Usa-Talebani del 29 febbraio, hanno subito numerosi ritardi a causa dei disaccordi sul rilascio dei prigionieri talebani da parte del governo afgano. Il governo di Kabul ha rilasciato almeno 5.500 prigionieri talebani, 5mila dei quali inseriti in un elenco fornito al governo dai talebani. Ci sono stati disaccordi sul rilascio di 400 prigionieri talebani di alto profilo, il cui rilascio è stato successivamente approvato dalla Loya Jirga, il Gran consiglio, all'inizio di agosto. Francia e Australia si erano opposte al rilascio di sei dei 400 controversi prigionieri talebani. I sei prigionieri sono stati rilasciati e trasferiti a Doha ieri, 10 settembre. L'annuncio dell'inizio dei colloqui è stato accolto con favore dagli alleati internazionali dell'Afghanistan. Le Nazioni Unite in una dichiarazione hanno affermato di accogliere con favore i colloqui di pace faccia a faccia tra le parti afgane in Qatar. “La sofferenza del popolo afghano dura da troppo tempo. L'Onu si unisce alle persone coraggiose e resilienti del paese nell'esortare tutti i leader e negoziatori afgani a cogliere questa storica opportunità per porre fine ai combattimenti e inaugurare una nuova era di pace e prosperità", ha affermato l'Onu. (Res)