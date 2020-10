Usa: medici Casa Bianca, Trump senza febbre da 24 ore e respira autonomamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "sta bene", ha passato le ultime 24 ore "senza febbre" sentendosi pronto "ad uscire oggi stesso" dall'ospedale. Lo riferisce lo staff medico della Casa Bianca riportando alla stampa le condizioni del presidente, risultato positivo al test per il nuovo coronavirus e da ieri ricoverato al Walter Reed Military Medical Center di Bethesda, Maryland. "Io e il mio staff siamo estremamente contenti dei progressi fatti dal presidente", ha detto il dottor Sean Conley, ricordando che giovedì Trump aveva "una leggera tosse, una piccola congestione nasale e affaticamento". Tutti sintomi che "si stanno risolvendo". Sean Dooley, altro membro dello staff medico, ha detto che i controlli sulle funzioni cardiache, renali ed epatiche hanno rivelato una condizione "normale" e che il presidente ha passato la mattinata senza particolari problemi: "non è aiutato da bombole ad ossigeno, non ha difficoltà a respirare o camminare". Di più, il capo dello stato presenta per Dooley una condizione di spirito "eccezionale": "mi sento come se potessi uscire da qui oggi stesso", è la frase che - riporta il medico - il presidente ha detto al termine della sessione di visite mattutina. Il dottor Brian Garibaldi ha da parte sua ribadito che all'inquilino della Casa Bianca è stata ieri mattina somministrata la prima dose di remdesivir, farmaco antivirale sin qui usato per combattere l'epatite di tipo C e l'ebola: "Il nostro piano è quello di portare avanti la terapia per cinque giorni", ha aggiunto. (segue) (Nys)