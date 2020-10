Usa: medici Casa Bianca, Trump senza febbre da 24 ore e respira autonomamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia del ricovero di Trump era arrivata nella serata di venerdì, poche ore dopo la conferma del contagio che aveva colpito anche la moglie Melania. L'inquilino della Casa Bianca, segnalava l'emittente "Cnn" ha avuto una febbre persistente ed è anche affaticato. La first lady invece riportava una tosse leggera e di mal di testa. Nelle ore successive si sono registrati diversi annunci di nuovi contagiati dal virus, soprattutto tra il personale che lavora a stretto contatto con il capo dello Stato. L'ultimo in ordine di tempo è stato il senatore Repubblicano del Wisconsin, Ron Johnson. Prima di lui il direttore della campagna elettorale, Bill Stepien. Secondo quanto riferito da un membro della campagna alla testata "Politico", Stepien, 42 anni, mostra "sintomi lievi paragonabili all'influenza", e osserverà il periodo di quarantena da casa, continuando a dirigere le operazioni di campagna elettorale da remoto. Nella notte di venerdì un'altra stretta collaboratrice del presidente, Kellyanne Conway, era risultata positiva al nuovo coronavirus, denunciando possibili "sintomi lievi" della Covid-19. I media locali centrano la loro attenzione sull'evento che sabato scorso ha riunito molti dei nuovi contagiati nel "Giardino delle rose", alla Casa Bianca: la presentazione di Amy Coney Barrett come nuovo giudice della Corte suprema. Tra loro anche il reverendo John Jenkins, presidente della Università Notre Dame dell'Indiana, anch'egli positivo al virus. (Nys)