Dante: Mattarella, fece dell’impegno civile, morale e religioso la ragione stessa della produzione artistica

- Celebrare Dante a settecento anni dalla morte significa non solo rendere il doveroso omaggio a un grande italiano che ha raggiunto, per giudizio pressoché unanime, le vette più alte delle letterature di tutti i tempi. Significa anche continuare a interrogarsi a fondo sull’impegnativo ed esigente patrimonio consegnatoci da questo straordinario intellettuale completo sotto ogni profilo che fece dell’impegno civile, morale e religioso la ragione stessa della sua incomparabile produzione artistica. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, ringraziando il maestro Riccardo muti, l’orchestra cherubini e il coro di Santa Cecilia. "Raramente, infatti, nella storia della letteratura si riscontrano, in una sola personalità, gli ideali più alti di umanità e la coincidenza di una vicenda personale dolorosa e travagliata, assolutamente coerente. Vita e letteratura, ideale e reale, parola e pensiero, si incrociano e si fondono in una sintesi di eccezionale grandezza", aggiunge. (Rin)