Dante: Mattarella, figlio di Italia che esisteva solo come “espressione geografica” (2)

- "Ma Dante va oltre: ne intuisce le crepe e i cedimenti; ne denuncia, con implacabile e sofferta lucidità, i vizi, i tradimenti, le corruzioni. Ne prevede e, in qualche modo, ne anticipa il tramonto. Dante è l’uomo che ne indica la crisi. Colui che riassume e porta a compimento il suo secolo ma che nel contempo lo supera e lo trascende, in una dimensione decisamente universale", afferma ancora Mattarella, secondo cui la Patria – intesa come comunità di persone che avvertono la condivisione di origini, storia, lingua, valori, destino – è un concetto preesistente alla sua realizzazione in unità politica e statale. "Dante è in realtà il grande profeta dell’Italia, un patriota visionario, destinato, quasi biblicamente, a scorgere ma non a calcare la Terra vagheggiata e promessa. Il contributo artistico, culturale e linguistico che Dante ha fornito alla formazione dell’Italia è immenso e inestimabile", sottolinea il capo dello Stato. (Rin)