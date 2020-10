© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 4 ottobre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2330m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: prosegue la fase di maltempo sulle regioni di Nord Ovest. Fin dal mattino nubi e qualche pioggia su alto Piemonte e rilievi liguri orientali, qualche schiarita sulla pianura piemontese e sulle coste centro-occidentali della Liguria. Nel corso del pomeriggio nuovo peggioramento con piogge e rovesci in estensione a tutti i settori. Clima umido ma non particolarmente freddo. In Liguria venti ancora sostenuti di libeccio e mare molto mosso o agitato. (Rpi)