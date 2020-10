Coronavirus: 27 morti nelle ultime 24 ore, stabile il numero delle terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.844 i contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con 27 morti. Stabile il numero dei tamponi effettuati oggi sono 118.932. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale così a 322.751. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende, inoltre, che i decessi sono quattro in più rispetto alla giornata di ieri. Il numero complessivo di decessi raggiunge quota 35.968. Sono 297 le persone in totale ricoverate in terapia intensiva (+3). La Regione che registra il maggior numero di casi è la Campania (401), seguita da Lombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) Lazio (261), Toscana (197). Valle D'Aosta e Molise sono le uniche due regioni a contagi zero. (Rin)