Grecia: premier Mitsotakis, improbabile un secondo blocco delle attività in caso di aumento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe molto difficile per la Grecia disporre un secondo blocco per arginare l'aumento dei nuovi contagi da coronavirus. Lo ha detto oggi il primo ministro Kyriakos Mitsotakis durante una conversazione su "Politica, potere e pandemia", organizzata nell’ambito del Forum della democrazia di Atene 2020. “Penso che ci sia un accordo generale quanto meno tra i Paesi europei sul fatto che sia molto difficile, quasi inconcepibile, decidere un secondo blocco completo”, ha detto Mitsotakis. “Possiamo eseguire blocchi localizzati, utilizzare la tracciabilità dei contatti in un modo molto più intelligente, fare molti più test, ma rimane ancora un grande punto interrogativo: possiamo riuscire a convivere con il virus mantenendo le attività economiche senza un blocco completo e senza mettere a dura prova il nostro sistema sanitario? Penso che nessuno abbia ancora la risposta, perché abbiamo ancora tre o quattro mesi molto difficili (davanti a noi)”, ha aggiunto il premier greco, che tuttavia si è detto “molto ottimista” sul fatto che non ci sarà bisogno di adottare misure drastiche. Commentando le ricadute economiche del primo blocco, Mitsotakis ha dichiarato che il governo di Atene ha sostenuto sia il settore pubblico che quello privato nel tentativo di alleviare il peso della crisi sanitaria. Secondo il primo ministro, la pandemia ha inoltre dimostrato che lo Stato è importante, soprattutto in tempi di crisi, e non può essere sostituito né dal libero arbitrio individuale né dai mercati.(Gra)