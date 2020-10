Coronavirus: in Lombardia 393 nuovi casi e 5 decessi, guariti/dimessi +392

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia a fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi al coronavirus per una percentuale pari al 2 per cento. Lo comunica la regione nel consueto bollettino giornaliero con l'andamento della pandemia. Contestualmente si registra un forte incremento delle persone guarite e dimesse (+392). I nuovi decessi sono cinque e portano il totale delle morti dall'inizio dell'emergenza a 16.969. Sono tre i nuovi pazienti ricoverati nelle terapie intensive (totale 42) mentre calano di nove unità i ricoveri negli altri reparti (totale 293).(Rem)