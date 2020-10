Nagorno-Karabakh: fonti stampa, mille combattenti siriani impiegati nel conflitto lavorano per una società di sicurezza turca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un migliaio di combattenti siriani che sono stati schierati lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh lavorerebbero per una società di sicurezza privata turca. Lo riferisce il quotidiano britannico “The Guardian”, citando fonti della sicurezza siriane. Secondo il quotidiano, i combattenti siriani avrebbero ricevuto 10 mila lire turche (1.286 dollari) al mese per lavorare per una società di sicurezza privata turca e il personale siriano e sarebbero stati imbarcati su un volo militare diretto in Azerbaigian prima di recarsi in Nagorno-Karabakh. Secondo le stesse fonti, molti dei combattenti siriani ritenevano che il loro compito fosse quello di sorvegliare gli impianti di petrolio e gas in Azerbaigian. Oggi il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha accusato le forze armate di Azerbaigian e Turchia di condurre un’offensiva "senza precedenti" in Nagorno-Karabakh anche grazie a combattenti mercenari siriani e ha affermato che circa 150 ufficiali militari turchi di alto livello stanno assistendo Baku nell'operazione. “Secondo i nostri militari, oltre alle unità dell'esercito azerbaigiano, ai mercenari siriani e ai terroristi, negli attacchi sono coinvolte anche unità speciali dell'esercito turco. Abbiamo informazioni riguardo al fatto che 150 ufficiali militari turchi di alto livello si trovano in diversi centri di comando azerbaigiani e controllano le operazioni militari”, ha detto Pashinyan. Nei giorni scorsi il vicepresidente del comitato per la Sicurezza e l'intelligence del parlamento turco, Mehmet Altay, aveva negato le accuse secondo cui mercenari siriani sarebbero stati inviati nella regione per combattere a fianco delle truppe azerbaigiane. (Rel)