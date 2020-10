Difesa: Marocco-Usa, Esper conclude la visita a Rabat con un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata oggi la visita in Marocco del Segretario alla Difesa statunitense Mark Esper sullo sfondo di una partnership pluridimensionale e dinamica secolare tra i due paesi, nell'ambito di un tour che lo ha visto prima anche in Tunisia e Algeria. La visita in Marocco di Esper fa parte della volontà espressa dal re Mohammed VI e dal Presidente Donald J. Trump, di consolidare la secolare partnership strategica che unisce il Regno del Marocco e gli Stati Uniti, si legge in una nota dell'agenzia di stampa marocchina "Map". Questa visita si fonda anche "sulla base di un partenariato multidimensionale, particolarmente forte in una convergenza di vedute e analisi sui diversi imperativi legati alla lotta al terrorismo in Nord Africa e nella regione sahelo-sahariana, come come prerequisiti essenziali per il consolidamento della pace e della stabilità nel continente. Il viaggio di Esper in Marocco vuole anche essere una nuova articolazione degli sforzi guidati dall'amministrazione Trump per rafforzare ulteriormente il suo impegno nel continente africano per la promozione in particolare della pace e della sicurezza e per la lotta. contro il terrorismo e l'estremismo violento", fanno sapere da Rabat. (segue) (Res)