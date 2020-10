Difesa: Marocco-Usa, Esper conclude la visita a Rabat con un accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco e gli Stati Uniti hanno firmato ieri a Rabat un accordo di difesa militare, descritto come storico da entrambe le parti. Questo accordo, firmato in occasione della visita di due giorni a Rabat di Esper, ha per titolo: "Roadmap per una cooperazione nel campo della Difesa tra Marocco e Usa per il periodo 2020-2030". Questo accordo bilaterale apre la strada a una cooperazione a tutto campo nel campo militare strategico, l'approvvigionamento di armi e attrezzature, l'addestramento militare in tutti i settori, nonché in quello dell'intelligence tra i due paesi. L'accordo, discusso a lungo ieri a Rabat da Esper, alla presenza in particolare di Abdellatif Loudiyi, Ministro Delegato responsabile dell'Amministrazione della Difesa Nazionale e Nasser Bourita, Ministro degli Affari Esteri, "costituisce quindi una nuova pietra miliare nel relazioni storiche tra i due paesi", spiegano a Rabat. Il Segretario di Stato americano alla Difesa ha accolto con favore la conclusione di questa convenzione con un Paese "amico di lunga data degli Stati Uniti". Ha ricordato che il Marocco è stato il primo paese a riconoscere l'indipendenza degli Stati Uniti. "Il Regno del Marocco è un paese leader in materia militare. Questo accordo traccia efficacemente una tabella di marcia per consolidare la cooperazione bilaterale", ha concluso Esper. Da parte sua, Nasser Bourita ha fornito una panoramica storica dei legami secolari tra i due paesi, rilevando di sfuggita gli sforzi che il Marocco sta dispiegando nella lotta al terrorismo e al separatismo. L'alto funzionario americano era stato precedentemente ricevuto presso la sede dell'amministrazione della difesa da Abdellatif Loudiyi. In questa occasione, i due uomini hanno convenuto di rafforzare la cooperazione militare tra i due eserciti, incentrata sul consolidamento di “obiettivi comuni, in particolare il miglioramento del grado di preparazione militare, il rafforzamento delle competenze e lo sviluppo dell'interoperabilità dei militari. punti di forza". (Res)