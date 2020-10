© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conosco i decreti #Salvini forse meglio di lui, per averli contrastati nelle loro parti inutili se non dannose sin dal primo giorno. So bene quali siano le parti da cancellare, come so bene cosa sia davvero utile per contrastare le mafie. Salvini può stare sereno. Così il senatore Pietro Grasso (Leu) risponde al segretario della Lega Matteo Salvini. (Rin)