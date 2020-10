Farnesina: Fiera del Levante, vice ministra Del Re inaugura installazioni itineranti su Obiettivi di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha inaugurato alla Fiera del Levante di Bari le installazioni itineranti #2030IsNow e #SDGInAction, che da Bari saranno poi portate a Teramo, Prato e Cremona, passando da Roma in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, il prossimo 16 ottobre. Lo afferma la Farnesina in una nota. L’installazione interattiva #2030IsNow è realizzata dalla Commissione europea (Dg Devco) in partenariato con la Direzione generale della Cooperazione allo sviluppo della Farnesina e sensibilizza i visitatori sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg), richiamando il ruolo che ogni individuo può svolgere per il raggiungimento di tali obiettivi. L’installazione #SDGInAction presenta, con esempi pratici e di impatto comunicativo, come la Cooperazione italiana e i suoi numerosi partner internazionali, nazionali e locali, lavorano in Italia per contribuire al raggiungimento degli Sdg. L’installazione invita infine i giovani, le famiglie e gli abitanti delle città ad informarsi e, se lo desiderano, partecipare alle numerose attività che questi enti svolgono sul territorio nazionale a favore degli Sdg. “Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 sono un invito a lavorare insieme perché non possiamo fare altrimenti”, ha detto la viceministra. “Dobbiamo farci guidare dai nostri giovani, incoraggiarli ad agire, perché sono loro il nostro futuro. Siamo tutti parte dello stesso progetto: siamo interconnessi, legati gli uni agli altri; ciò che sta accadendo oggi qui a Bari è importante e ha ripercussioni anche altrove, dall'altra parte del mondo”, ha aggiunto. “Facciamo in modo che l'arcobaleno, che è il simbolo degli Sdg, che è così colorato e così pieno di speranza, diventi parte della nostra azione quotidiana. Facciamo sì che gli Sdg diventino un modo di pensare: una volta acquisita questa visione e questa forma mentis potremmo essere veramente incisivi, e le nostre azioni potranno essere il nostro futuro in Italia, in Europa e nel resto del mondo”, ha concluso Del Re. (Com)