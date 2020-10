Usa: coronavirus, test positivo per un altro senatore del Partito repubblicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense Ron Johnson, rappresentante del Wisconsin, è risultato positivo al test del nuovo coronavirus. La notizia segue di poche ore quella del contagio contratto da altri due parlamentari Repubblicani, nonché dal presidente Donald Trump e dalla moglie Melania. Johnson, fa sapere il portavoce Ben Voelkel, era stato a contatto con un a persona risultata positiva a metà settembre, e si era sottoposto alla quarantena di due settimane, durante la quale non aveva presentato sintomi. Tornato a Washington il 29 settembre, il rappresentante del Wisconsin è entrato di nuovo a contatto con un positivo e, sottoposto ad ulteriore test, è stato dichiarato infetto. Al momento Johnson "si sente bene e non avverte sintomi", riferisce il portavoce citato dall'emittente "Cnn". Si susseguono dunque gli annunci di nuovi contagiati dal virus, soprattutto tra il personale che lavora a stretto contatto con il capo dello Stato. L'ultimo in ordine di tempo è il direttore della campagna elettorale, Bill Stepien. Secondo quanto riferito da un membro della campagna alla testata "Politico", Stepien, 42 anni, mostra "sintomi lievi paragonabili all'influenza", e osserverà il periodo di quarantena da casa, continuando a dirigere le operazioni di campagna elettorale da remoto. (segue) (Nys)