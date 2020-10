Maltempo: Cirio firma stato emergenza Piemonte insieme a Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Regione Piemonte ha firmato lo stato di emergenza dopo la situazione estremamente critica che si è venuta a creare nella notte in molte zone del Piemonte in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla regione a partire dal pomeriggio di ieri, provocando esondazioni, frane, allagamenti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. Intanto sale a 22 il numero dei dispersi e una prima vittima accertata. Si tratta di un uomo di Quarona, in Valsesia, che questa notte alle 3:30 assieme al fratello è finito con l'auto in un fiume: il suo corpo è stato ritrovato oggi alle 14 sul greto del fiume Sesia, in località Bettole a Borgosesia. (Rin)