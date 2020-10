Brexit: Johnson e von der Leyen, "lavorare intensamente" per raggiungere un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno incaricato i rispettivi capi negoziatori di "lavorare intensamente" per cercare di colmare le lacune che impediscono al Regno Unito e all'Unione europea di raggiungere un accordo commerciale post-Brexit. È quanto affermato dal governo britannico in una dichiarazione rilasciata al termine della riunione tra Johnson e von der Leyen che si è tenuta oggi in videoconferenza per discutere dello stato di avanzamento dei negoziati. Le due parti, si legge nella nota, “hanno approvato la valutazione di entrambi i capi negoziatori secondo cui sono stati compiuti progressi nelle ultime settimane ma sono rimaste lacune significative, in particolare – ma non solo – nelle aree della pesca, della parità di condizioni e della governance", si legge nel comunicato, secondo cui entrambe le parti hanno anche "concordato sull'importanza di trovare un accordo, se possibile, come base solida per una relazione strategica Ue-Regno Unito in futuro" e sulla necessità di “consultarsi regolarmente” su questo tema. Ieri, al termine del nono ciclo di negoziati su un futuro partenariato tra Ue e Regno Unito, i negoziatori di entrambe le parti hanno riferito che i colloqui commerciali sono rimasti bloccati su aree chiave, con Londra che esorta Bruxelles a cedere terreno per evitare un dannoso "no-deal" alla fine dell'anno. Entrambe le parti hanno quindi concordato di tenere un vertice europeo straordinario il prossimo 15 ottobre, in modo da raggiungere un accordo e da ratificarlo in tempo utile per la sua entrata in vigore entro la fine di dicembre. (segue) (Rel)