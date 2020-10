Brexit: Johnson e von der Leyen, "lavorare intensamente" per raggiungere un accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della riunione di ieri, il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha dichiarato che persistono “gravi divergenze” su questioni di grande importanza per l'Unione. "Negli 11 tavoli negoziali, con discussioni tenute in un'atmosfera costruttiva e rispettosa" il team europeo ha spiegato di aver notato "punti di convergenza, la maggior parte dei quali erano già stati registrati nei cicli precedenti, in particolare su alcuni aspetti degli scambi di beni, servizi e investimenti, cooperazione nucleare civile e partecipazione ai programmi dell'Unione", ma anche "nuovi sviluppi positivi su alcuni temi come la sicurezza aerea, il coordinamento della sicurezza sociale e il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà individuali, che sono una condizione preliminare per la nostra futura cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale". Sul fronte opposto, invece, si è notata "la mancanza di progressi su alcuni temi importanti come la protezione dei dati personali, gli impegni sui cambiamenti climatici o il prezzo del carbonio" e "persistenti gravi divergenze su questioni di grande importanza per l'Unione europea". (segue) (Rel)