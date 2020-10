Brexit: Johnson e von der Leyen, "lavorare intensamente" per raggiungere un accordo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barnier ha ricordato "che qualsiasi accordo su una partnership economica con il Regno Unito richiede garanzie solide e a lungo termine di concorrenza aperta e leale" e che il nuovo partenariato "deve essere sostenuto da regole chiare" che siano "operative e credibili". Questo richiede "meccanismi di applicazione efficaci, in particolare sugli aiuti di Stato, e un impegno a non regredire rispetto agli standard sociali, fiscali, ambientali e climatici. Ciò è possibile nel pieno rispetto dell'autonomia normativa e della sovranità di entrambe le parti". Altro pilastro per la futura relazione con Londra è "un quadro di governance efficiente, basato su un accordo globale, con meccanismi di applicazione e risoluzione delle controversie solidi, nonché rimedi efficaci. Ciò è naturalmente ancora più importante dopo l'introduzione da parte del governo del Regno Unito della 'legge sul mercato interno', che viola i suoi obblighi ai sensi dell'accordo di recesso e del protocollo sull'Irlanda / Irlanda del Nord", ha spiegato Barnier. Terzo punto, "un accordo sulla pesca stabile, sostenibile e a lungo termine, che consenta al Regno Unito di sviluppare ulteriormente le sue possibilità di pesca, garantendo nel contempo l'uso sostenibile delle risorse e proteggendo le attività dei pescatori e delle donne europei". Barnier ha concluso sottolineando che, "per raggiungere un accordo, queste divergenze devono essere necessariamente superate nelle prossime settimane" e che l'Ue continuerà "a mantenere un atteggiamento calmo e rispettoso" rimanendo unita e determinata fino alla fine di questi negoziati. (Rel)