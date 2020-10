Torino: Organalia 2020, concerti nelle chiese di Pavone Canavese e Volpiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due gli appuntamenti di Organalia 2020 che aprono il mese di ottobre. A Pavone Canavese sabato 3 ottobre alle 21 la rassegna concertistica patrocinata e sostenuta dalla Città Metropolitana di Torino torna nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea apostolo, dopo il successo riscosso il 19 settembre dall’organista siciliano Diego Cannizzaro. Questa volta alla consolle dell’organo costruito nel 1855 da Felice Bossi e da Giacomo Vegezzi Bossi, appena restaurato dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto, siederà l’organista mantovano Carlo Benatti, che proporrà un programma interamente dedicato alla musica bandistico-teatrale. Si potranno ascoltare autori più noti, come padre Davide da Bergamo, Giovanni Morandi e Giuseppe Verdi, accanto a nomi meno noti: Carlo Spisani, Giovanni D’Andrea, Giuseppe Damiani, Gustavo Rossari (fondatore della Banda Civica di Milano), Giovanni Martinenghi, Nicolò Ricci ed Eugenio Pancioni. In particolare, Carlo Benatti ha curato la trascrizione per organo dell’Inno delle Nazioni di Giuseppe Verdi, brano che concluderà l’appuntamento canavesano. (segue) (Rpi)