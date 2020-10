Sanità: Righini (Fd'I), no del Tar su obbligo vaccini e Zingaretti ci scherza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inaccettabile l'arroganza con cui scherza sulla salute dei cittadini e spreca il denaro pubblico. Su questa storia dell'obbligo di vaccino non se la può cavare con il suo solito: 'Ma anche no' a posteriori". Così in una nota Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia riferendo le sue parole al presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. "Qui i casi sono due o non si è ricordato che la Regione non ha il potere di imporre la vaccinazione obbligatoria, essendo completamente assorbito dalle manovre di Governo e dalle lotte intestine nel Pd, oppure è stato colto dall'ennesimo accesso di presunzione e ha voluto cogliere l'occasione per dimostrare che può fare quello che vuole, andando oltre i limiti istituzionali. La patetica retromarcia con la scusa della provocazione è un'offesa alla cittadinanza ancora peggiore di quel provvedimento inutile ed inefficace e dimostra chiaramente che Zingaretti ormai usa il suo incarico di Presidente regionale in maniera spregiudicata per obiettivi personali e di partito, al punto di non farsi scrupolo di ammettere che ha deliberatamente procurato un danno erariale alle già sofferenti casse della Regione Lazio. Agiremo presso tutti gli organismi competenti e presenteremo un'interrogazione al Consiglio Regionale per conoscere quali azioni intendano intraprendere al fine di chiarire le reali circostanze di questo spreco di denaro pubblico". (Com)