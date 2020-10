Cultura: al Museo del Ghisallo inaugurata la mostra "Magnifico" dedicata a Fiorenzo Magni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata questa mattina al Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio (Como), la mostra 'Magnifico', una rassegna dedicata a Fiorenzo Magni nel suo centenario. L'assessore regionale alla Cultura Bruno Galli ha commentato: "Queste iniziative del Museo del Ghisallo, che ha aperto anche una 'stanza virtuale' correndo al passo con i tempi digitali, fanno seguito a un lavoro fatto in collaborazione, che ha avuto grande successo, lo scorso anno con il Centenario di Gianni Brera. Il tributo a "Magnifico" ci porterà dritti verso un 2021 ricco di iniziative e di percorsi culturali in tandem con un territorio da sempre devoto al ciclismo. Guardando al nostro presente e volgendo lo sguardo al futuro, Fiorenzo Magni - ha aggiunto - deve diventare un modello virtuoso per tutti noi. Era infatti noto per la sua tenacia e noi di tenacia oggi abbiamo un grandissimo bisogno per uscire dalla crisi successiva alla pandemia. L'immagine di Fiorenzo Magni con la clavicola rotta che stringe i denti in salita, dobbiamo mettercela sul comodino". Il sindaco di Magreglio (Como), presente al vernissage ha annunciato un'importante iniziativa: "Finalmente, dopo averlo promesso pubblicamente alla famiglia Magni e al presidente della Fondazione Antonio Molteni, nel lontano 2017, ora posso dire concretamente che grazie a Regione Lombardia e alla Comunità Montana Triangolo Lariano possiamo ricordare il mitico Fiorenzo Magni dedicando a lui un'area al colle del Ghisallo. Grazie alla collaborazione della parrocchia e del museo riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".(com)