Piemonte: Giornata delle dimore storiche, 27 visitabili gratuitamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 4 ottobre è in programma la 10^ edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, promossa dall’ADSI-Associazione Dimore Storiche Italiane con il patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco e di numerosi Enti locali, tra i quali la Città Metropolitana di Torino. Sarà possibile visitare gratuitamente le dimore aderenti all’evento dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. L’edizione del decennale può contare sulla collaborazione della Federazione Italiana Amici dei Musei e dell’associazione nazionale Case della Memoria. Saranno 27 le dimore visitabili in Piemonte e Val d’Aosta, alcune per la prima volta. Nel Torinese si potranno scoprire il fascino e le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Casa Lajolo a Piossasco, dei castelli Galli a La Loggia e Marchierù a Villafranca Piemonte, di Palazzo Castelvecchio a Bricherasio, del parco del castello di Sansalvà a Santena, del castello Provana e di Villa Richelmy a Collegno, del Palazzotto Juva a Volvera e di Villa d’Agliè a Torino. Ogni residenza ripercorrerà le vicende storiche e gli aneddoti che l’hanno vista protagonista, offrendo in molti casi eventi collaterali, come degustazioni di vini o di prodotti delle annesse aziende agricole. Pergarantire il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 è necessario prenotare la propria visita. Le informazioni relative a orari, modalità di apertura delle singole dimore e alle prenotazioni obbligatorie sono disponibili sul sito Internet dell’ADSI alla pagina www.associazionedimorestoricheitaliane.it/sezione-visite-dimore-piemonte. (segue) (Rpi)