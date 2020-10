Libia: l'Ue rimuove Saleh dall'elenco delle persone sottoposte a sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea (Ue) ha rimosso un rappresentante della Libia orientale dalla sua lista nera di persone sottoposte a sanzioni, per incoraggiare gli sforzi di pace e svolgere un ruolo centrale in qualsiasi soluzione negoziata in Libia. Si tratta del presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, il quale non deve più affrontare i divieti di viaggio dell'Ue e il congelamento dei beni imposti quattro anni fa. "La cancellazione dall'elenco di Saleh è stata concordata alla luce del suo recente impegno costruttivo a sostegno di una soluzione politica negoziata alla crisi libica", ha detto una dichiarazione dell'Ue. L'Unione europea sostiene il Governo di accordo nazionale (Gna) con sede nella capitale Tripoli, ma Saleh sembra aver guadagnato il potere come forza negoziale rispetto al generale Khalifa Haftar. L'Ue ora vede Saleh come una figura chiave nella spinta a riunire le due parti del conflitto libico.(Res)