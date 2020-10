Russia-Germania: ministero Esteri di Mosca, Berlino ha negato a Navalnyj accesso ad ambasciata russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha negato al leader dell'opposizione russo Aleksej Navalnyj l’accesso all’ambasciata russa a Berlino. È quanto denunciato oggi dal ministero degli Esteri di Mosca. “L'ambasciata russa a Berlino ha ricevuto un rifiuto dal ministero degli Esteri tedesco alla sua richiesta di assistenza per garantire l'accesso consolare a Navalnyj", ha affermato il ministero in una nota in cui respinge le accuse di Berlino secondo cui la Russia non sarebbe pronta al dialogo. “Una dichiarazione paradossale è stata espressa (dal governo tedesco) sulla presunta mancanza di disponibilità da parte della Russia al dialogo con la Germania nel quadro dei meccanismi bilaterali specializzati esistenti. Consideriamo tali dichiarazioni come nient'altro che una vera e propria menzogna", si legge nella nota, aggiungendo che una quarta richiesta di assistenza legale da parte dei pubblici ministeri russi è rimasta senza risposta. “La Procura generale della Russia aveva già preparato la quarta richiesta di assistenza legale in merito, che è stata inoltrata alla parte tedesca. Insistiamo ancora per ricevere una risposta a questi appelli”, conclude la dichiarazione. (segue) (Rum)