Maltempo: chiamata di Mattarella al presidente della Regione Piemonte

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il governatore del Piemonte Alberto Cirio per testimoniare la sua vicinanza al territorio, duramente colpito dal maltempo delle scorse ore. Il presidente della Regione ha informato il Capo dello Stato della situazione che, seppur più contenuta nell’estensione, mostra danni alle aree colpite maggiori e più gravi di quelli causati dalla terribile alluvione del 1994. Intorno all’ora di pranzo è crollato nel Novarese il ponte di Romagnano Sesia. Grande preoccupazione in queste ore anche per i dispersi, saliti a 17. Per 16 di loro le ricerche sono in corso tra il versante francese e quello cuneese. Un altro disperso è in Valsesia. Le parole e la vicinanza del presidente della Repubblica - spiega il governatore del Piemonte - sono un sostegno molto importante in queste ore difficili. Il suo pensiero è stato per tutti i cittadini travolti da questa calamità, per i sindaci e le istituzioni che stanno affrontando la situazione, per le persone disperse e le squadre delle forze dell’ordine, della protezione civile e dei volontari impegnate ininterrottamente da stanotte nella loro ricerca e nel portare soccorso al territorio. (Rin)