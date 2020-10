Mobilità: Raggi, iniziati lavori manto stradale per ciclabile via Cristoforo Colombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale ai fini della realizzazione della pista ciclabile su via Cristoforo Colombo a Roma. Lo comunica in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Oggi vorrei parlarvi dei lavori di riqualificazione della pista ciclabile di via Cristoforo Colombo, uno degli interventi previsti nel programma sperimentale partecipativo Roma decide - scrive Raggi -. Molte proposte sono state valutate dai cittadini e sono risultate idonee nel Municipio VIII. Tra queste, una riguarda la riqualificazione delle piste ciclabili esistenti: il tratto di via Cristoforo Colombo, tra gli archi delle Terme di Caracalla e via Laurentina verrà riqualificato. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento del manto stradale lungo l’intero percorso con un’attenzione specifica alla segnaletica orizzontale e verticale. Il materiale utilizzato - sottolinea la sindaca - è più performante rispetto al tradizionale asfalto e garantisce maggiore aderenza alla strada per i ciclisti, anche in caso di pioggia". (segue) (Rer)