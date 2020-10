Italia-Messico: a ottobre due giorni di eventi virtuali su “Sostenibilità e Covid-19”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ambasciata d'Italia a Città del Messico, in collaborazione con l'Instituto Tecnológico de Monterrey e l'Associazione dei ricercatori italiani in Messico, partecipa al Festival Italiano della Sostenibilità 2020 (Asvis) con una due giorni di eventi virtuali su “Sostenibilità e Covid-19: sfide e prospettive” che avranno luogo il 6 e il 7 ottobre. Lo rende noto la Farnesina. Il programma è rivolto principalmente agli studenti delle università messicane impegnate nei Sustainable Develpment Goals delle Nazioni Unite, accademici, ricercatori e aziende italo-messicane. Esperti dei due paesi (biologi, agronomi, antropologi, economisti, imprese) discuteranno dell'emergenza COVID19 e della riattivazione della vita sociale ed economica con un focus su resilienza, sostenibilità e rispetto dell'Agenda 2030. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Alfonso Romo Garza (Capo dell’Ufficio presidenziale), della sottosegretaria agli Affari Multilaterali e ai Diritti Umani Martha Delgado, dell’Ambasciatore Luigi De Chiara e del direttore generale per il Messico di Enel Green Power, Paolo Romanacci. (Com)