Mafie: inaugurata a San Giuliano Milanese opera "Non dimenticare" dedicata a Falcone e Borsellino

- È stata inaugarata questa mattina a San Giuliano Milanese (Mi) l'opera dedicata ai giudici Borsellino e Falcone intitolata 'Non dimenticare', in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e di quelle sacrificatesi per il valore della legalità. Alla cerimonia a partecipato l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Coratom che ha dichiarato: "Quest'opera assume ancor più valore perché installata all'interno del comando di Polizia locale di via Giolitti 24. La dedizione alla giustizia deve essere un valore per tutti gli agenti della Polizia locale". Quindi, l'assessore lombardo alla Sicurezza ha ricordato una celebre dichiarazione di Borsellino: "La lotta alla mafia dev'essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità". "Ecco - ha concluso l'assessore lombardo - mi auguro che due grandi eroi della nostra storia che hanno sacrificato la loro vita per la giustizia siano continuo esempio per chi ogni giorno rappresenta l'Amministrazione comunale". (com)