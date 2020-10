Georgia: Tbilisi smentisce transito mercenari reclutati dalla Turchia per combattere nel Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Georgia ha negato le accuse secondo cui mercenari siriani reclutati dalla Turchia e diretti in Azerbaigian avrebbero attraversato il territorio georgiano per combattere nell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Lo ha affermato oggi in una nota il capo del servizio di sicurezza statale della Georgia, Grigol Liluashvili, secondo il quale si tratta di una "bugia" che ha lo scopo di "provocare escalation e tensioni in Georgia, così come nella regione in generale". Il funzionario ha smentito anche le notizie circa la presunta chiusura di un'autostrada che collega il suo Paese con l'Azerbaigian. La scorsa settimana, subito dopo lo scoppio del conflitto sulla linea di contatto in Nagorno-Karabakh, Erevan aveva dichiarato che esperti militari turchi, così come militanti siriani e libici, starebbero combattendo nella regione al fianco di Baku. La notizia era stata tuttavia respinta dalle autorità dell’Azerbaigian, che a sua volta hanno dichiarato affermato di disporre di prove d'intelligence circa l’impiego nel conflitto di combattenti provenienti dal Medio Oriente.(Rum)