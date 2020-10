Scuola: Santori (Lega), già allagato istituto inaugurato da Azzolina a Fiano Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega nel Lazio riferisce in una nota che la scuola De Amicis a Fiano Romano inaugurata alcuni giorni fa dalla ministra all'Istruzione Lucia Azzolina, dal sindaco Ferilli e dall'assessore della Regione Lazio Claudio Di Berardino, è allagata ed è stata " chiusa con ordinanza proprio ieri". Santori definisce "incredibile e inaccettabile l'allagamento della scuola" e spiega: "I lavori di ristrutturazione tanto sbandierati si sono dimostrati un fallimento come dimostrano i video dei genitori furibondi, così ora centinaia di bambini sono costretti a stare a casa, senza poter fare lezione, con tutti i problemi in termini di dadattica che ne conseguono. Senza dimenticare le ripercussioni sulle famiglie, che ora dovranno gestire la presenza dei loro figli a casa, pagando baby sitter o chiedendo congedi da lavoro. Il ministro Azzolina cosa risponde a questi disagi? Tornerà a Fiano Romano e ci metterà la faccia come il giorno dell'inaugurazione? Chi risponderà dei due milioni di euro spesi per questi risultati? La verità - aggiunge - è che, malgrado gli allarmi di genitori e dirigente scolastico che avevano avvertito sulla forzatura dell'inaugurazione rispetto allo stato dei lavori, per fare bella figura l'assessore della giunta Zingaretti e il sindaco Pd hanno accelerato i tempi, con i risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Andremo fino in fondo - conclude - perché i responsabili politici e tecnici devono pagare per questo sperpero di denaro pubblico condito da superficialità e noncuranza". (Com)