Coronavirus: a Roma oltre 3 mila controlli Polizia locale nella mattinata

- Il contenimento della diffusione da Covid-19 continua a essere monitorato dalla Polizia locale della Capitale che sta verificando il rispetto delle prescrizioni. In queste ultime ore, in virtù delle nuove disposizioni, il Comando generale ha attuato un ulteriore potenziamento della vigilanza sull'intero territorio capitolino con oltre 3 mila controlli mirati nella sola mattinata. Gli agenti hanno provveduto a richiamare la cittadinanza a comportamenti responsabili, intervenendo concretamente nelle situazioni dove, nonostante i solleciti alcune persone, che non si sono attenute alle regole previste, sono state sanzionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. (Rer)