Germania: disinnescato ordigno esplosivo su un treno diretto a Colonia

- La polizia tedesca ha disinnescato un dispositivo sospetto ritrovato la notte scorsa a bordo di un treno regionale nei pressi di Colonia. Lo ha reso noto la polizia in un comunicato, precisando che informazioni più dettagliate potranno essere fornite solo dopo la valutazione di esperti della polizia criminale di Stato. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Bild”, si tratterebbe di un ordigno fatto in casa e in grado di causare gravi ferite.(Geb)