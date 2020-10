Spagna: premier Sanchez auspica "unità" per rilanciare l'economia, il 26 ottobre riunione con von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'approvazione del prossimo bilancio generale dello Stato "progressista" è necessaria "unità politica e sociale" che aiuti la Spagna a rilanciare l'economia dopo la pandemia del coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro, Pedro Sanchez, nel suo intervento di chiusura del secondo forum "La Toja", aggiungendo che di fronte all'anti-politica l'unica "beneficiaria" è l'ultra-destra. Sanchez ha poi annunciato che il 26 ottobre prossimo si terrà la conferenza dei presidenti regionali alla quale parteciperà anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per illustrare nel dettaglio il funzionamento dei fondi europei del Piano per la ripresa. In tal senso il premier ha aggiunto che il governo sta lavorando ad un decreto per eliminare le barriere burocratiche e amministrative "nel pieno rispetto degli standard europei", per facilitarne la gestione delle risorse comunitarie da parte delle amministrazioni regionali e locali soprattutto per i progetti legati alla transizione ecologica e al digitale. Questo garantirà che non ci siano fondi inutilizzati per favorire il rilancio e la trasformazione dell'economia. Il premier, infine, ha dichiarato che il 7 ottobre saranno le linee principali e le aree prioritarie del piano per ripresa spagnolo, i cui assi principali saranno proprio la trasformazione digitale, l'uguaglianza di genere e la coesione territoriale. (Spm)