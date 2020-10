Libia: inviato parlamento, grande intesa tra delegazioni Bouznika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato della Camera dei rappresentanti libica (parlamento di Tobruk) nei paesi del Maghreb, l'ambasciatore Abdel-Majid Seif Al-Nasr, ha annunciato che le sessioni di dialogo inter-libico sono riprese nella città marocchina di Bouznika, aggiungendo che una "grande intesa" si registra tra le delegazioni dei due consigli. Saif Al-Nasr ha dichiarato al sito libico "Al Wasat" che "le delegazioni hanno iniziato la loro riunione venerdì sera al Palazzo Bahia di Bouznika per discutere dell'articolo 15 e l'accordo sui criteri per la nomina di posizioni sovrane contenute in questo articolo", aggiungendo che oggi c'è stata la seconda riunione di questo round. Un briefing con la stampa è previsto per questa sera.(Res)