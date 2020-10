M5s: Fico, non ci sono state scissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito si può tranquillamente aprire. Spesso ho detto che nel Movimento tante cose non andavano, ma non per questo ci sono state scissioni e non per questo non ho cercato di lavorare sempre seriamente, in lealtà e internamente per cercare di portare posizioni diverse. Lo ha detto a L’Ospite, su Sky TG24 il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico commentando le dichiarazioni di Alessandro Di Battista. "In questo momento il Paese ha bisogno di unità. Va benissimo il dibattito interno però c’è prima il Paese", aggiunge. (Rin)