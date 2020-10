Nagorno-Karabakh: ministero della Difesa armeno accusa l'Azerbaigian di usare munizioni a grappolo contro i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa armeno ha accusato le forze aeree dell’Azerbaigian di aver sparato munizioni a grappolo da lanciarazzi multipli Lar-160 di fabbricazione israeliana contro i civili in Nagorno-Karabakh. È quanto affermato dal portavoce del ministero, Artsrun Hovhannisyan, in un post pubblicato su Facebook a corredo del quale compaiono foto di schegge di munizioni fatte esplodere. All'inizio di questa settimana il governo dell’Armenia ha richiamato il suo ambasciatore in Israele per consultazioni proprio per la presunta vendita di armi da parte dello Stato ebraico all'Azerbaigian. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Erevan, Anna Naghdalyan. "Il modo di agire di Israele non è accettabile. Il ministero ha dovuto richiamare l'ambasciatore in Israele", ha dichiarato la portavoce parlando ai giornalisti in una conferenza stampa. Secondo Naghdalyan, Israele avrebbe fornito "armi ultra-moderne" all'Azerbaigian. “È inaccettabile per noi, specialmente ora, nel mezzo di un aggressione dell'Azerbaigian con il sostegno della Turchia", ha aggiunto. Il ministero degli Esteri israeliano, da parte sua, ha condannato la decisione dell'Armenia di richiamare il suo ambasciatore, Armen Smbatyan. "Israele attribuisce importanza alle relazioni con l'Armenia e in questo contesto vede l'ambasciata armena in Israele come uno strumento importante per promuoverle a beneficio di entrambi i popoli", si legge in una nota del ministero degli Esteri. (segue) (Rum)