Nagorno-Karabakh: ministero della Difesa armeno accusa l'Azerbaigian di usare munizioni a grappolo contro i civili (2)

- In precedenza, in un'intervista pubblicata dal sito web di notizie israeliano "Walla", l'assistente presidenziale azerbaigiano Hikmat Hajiyev aveva ammesso che l'Azerbaigian sta usando "alcuni" droni di fabbricazione israeliana nei combattimenti nel Nagorno-Karabakh. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), Israele ha fornito all'Azerbaigian armi per un valore di circa 825 milioni di dollari tra il 2006 e il 2019. Le munizioni a grappolo sono proibite a livello internazionale, sebbene né l'Armenia né l'Azerbaigian né Israele aderiscano alla Convenzione sul bando delle munizioni a grappolo, anche detta Convenzione di Oslo, che rende legalmente vincolante il divieto di produzione e uso del sistema d'arma. Nel frattempo le autorità dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh hanno annunciato oggi la morte di altri 51 militari nei combattimenti sulla linea di contatto. (Rum)