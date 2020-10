Scuola: ministero, elezioni Organi collegiali non rinviabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo del Ministero è la modernizzazione del sistema scolastico. Un processo che riguarderà anche le votazioni per gli Organi collegiali con lo scopo di cercare, fra l'altro, di ampliare la partecipazione al voto. L'Amministrazione ministeriale è pronta a confrontarsi e a collaborare con le Organizzazioni sindacali in vista del prossimo anno, per l'adozione di tutti quegli atti che possano sviluppare e migliorare il sistema nazionale di istruzione e formazione. Nel frattempo, per quest'anno, le votazioni si svolgeranno in presenza nel rispetto di tutte le indicazioni e dei Protocolli sanitari. (Rin)