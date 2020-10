Gregoretti: Bernini (FI), verità avanza, fu scelta politica e collegiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del gup di ascoltare nel processo contro Salvini il premier Conte e gli allora ministri grillini contribuirà a fare definitivamente chiarezza sulla gestione del caso Gregoretti. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Il fatto che accusa e difesa abbiano chiesto l’archiviazione e il non luogo a procedere conferma che il ritardo nello sbarco dei migranti fu una legittima scelta politica. Sarà davvero arduo per il premier e per gli altri ex alleati di Salvini diventati suoi implacabili accusatori dimostrare di essere stati tenuti all’oscuro della linea dei porti chiusi peraltro concordata nel programma di governo. In Parlamento si può dire il falso, in tribunale no", aggiunge. (Rin)