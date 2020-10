Kosovo: avvocato veterani Uck, Procura speciale l'Aia chiede di non pubblicare informazioni riservate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei veterani di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha ricevuto una lettera da un magistrato della Procura speciale dell'Aia che indaga sui presunti crimini dell'organizzazione. Lo ha spiegato l'avvocato dell'Associazione dei veterani di guerra Uck, Tome Gashi, indicando che nella lettera è stato richiesto all'organizzazione kosovara di non pubblicare informazioni riservate ma di inviarle all'ufficio della Procura speciale. Nella giornata di oggi Hysni Gucati, il presidente dell’Associazione dei veterani di guerra dell’Esercito di liberazione del Kosovo, è apparso davanti al Tribunale speciale dell'Aia. Gucati è stato arrestato il 25 settembre a Pristina in seguito a un mandato spiccato dall'ufficio del Procuratore speciale. Gucati è sospettato di reati contro l'amministrazione della giustizia, ovvero intimidazioni di testimoni, ritorsioni e violazione della segretezza dei procedimenti. La Corte speciale hanno inoltre convocato il segretario dell’Associazione dei veterani di guerra dell'Uck Faton Klinaku e l'avvocato dell’Associazione Tome Gashi, ma entrambi hanno respinto la convocazione. Gashi e Klinaku hanno affermato in dichiarazioni separate di non riconoscere la Corte speciale, sostenendo che il loro mandato non sarebbe più valido. (segue) (Kop)