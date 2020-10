Coronavirus: Conte, ruolo della scienza fondamentale durante l’emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche di fronte ad eventi traumatici come l’emergenza sanitaria, il ruolo della scienza si è dimostrato fondamentale per perseguire il bene comune, dal momento che tutelare la salute dei cittadini significa anche tutelare il tessuto economico e produttivo del Paese. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento conclusivo pronunciato al Forum internazionale del Gran Sasso, ospitato presso la sede dell’Università di Teramo. “Anche di fronte ad aumenti traumatici emerge il ruolo della scienza e della ricerca, che è stato decisivo nell’emergenza sanitaria. Tutelare la salute dei cittadini significa anche tutelare il tessuto economico e produttivo: pensare di poter trascurare la tutela salute dei cittadini si è rivelato sbagliato, e chi lo ha fatto si è trovato in difficoltà. Non si può pensare di correre sul piano economico senza prima garantire la salute e la sicurezza dei cittadini”, ha osservato Conte, secondo il quale scienza e tecnica rivestono ruolo fondamentale anche nel combattere le disuguaglianze, rivestendo una funzione democratica. “Gli scienziati svolgono un ruolo decisivo nella discussione pubblica. Il rapporto tra politica e tecnica ha destato preoccupazioni e sollevato dibattiti, tuttavia resta essenziale per perseguire il bene comune: a noi spetta individuarne la direzione e prefigurare modalità virtuose di relazione tra questi due ambiti affinché non si perda di vista l’esigenza di tutelare i beni primari della persona”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. (segue) (Res)